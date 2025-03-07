Фильм-реконструкцию свадебного обряда сняли в Брянской области

Фильм-реконструкцию традиционного свадебного обряда сняли в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В селе Вщиж Жуковского муниципального округа в рамках проекта «Обернись к роду – познай силу семейного кода» прошли съёмки реконструкции свадебного обряда. Идея сделать фильм традиционного праздника села Овстуг принадлежит заведующему сектором традиционной народной культуры Центра «Народное творчество» Ивану Булаткину. Он стал автором сценарий. Помогли реализовать проект фольклорный ансамбль «Горошины», коллектив «Карагод» Шуморовского сельского Дома культуры, ансамбль «Канарейка» Речицкого сельского дома культуры и фольк-группа «Кладезь» Снежского поселенческого культурно-досугового центра. Поддержали идею региональное отделение «Народного фронта» и Брянским областной методический центр «Народное творчество» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Съемки прошли в атмосфере деревенского уклада с соблюдением основных этапов свадебного обряда: «Засватки» – «Вечерухи» – «Запоины» – «День свадьбы» – «Отводы». Картина получилась реалистичной и душевной.