ФОК в Трубчевске строят 30 рабочих

ФОК с бассейном в Трубчевске строят 30 рабочих и шесть единиц техники. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Трубчевске продолжается строительство нового спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. на объекте ежедневно работают 30 специалистов и шесть единиц техники. Подрядчик планирует завершить бетонные работы в мае. Заетм рабочие приступят к монтажу металлоконструкций.

Ход строительства проверил губернатор Брянской области Александр Богомаз во время рабочей поездки по региону.

«Задача — к концу лета закрыть периметр, подвести тепло и приступить к отделочным работам, чтобы сдать ФОК по графику, до конца года», – подчеркнул Александр Богомаз.