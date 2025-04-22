ФОК в Злынке подрядчик строит с отставанием от графика на два месяца. Об этом ч своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Злынке почти год идёт строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. При этом подрядчик отстал от графика почти на два месяца.

На проблемном объекте побывал губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что для работы у строителей есть все необходимые материалы. Даже погода способствует многим видам работ.

«Если сейчас набрать нормальный темп и добавить на объекте людей, то абсолютно ничего не мешает наверстать упущенное время. Самые трудозатратные работы — монтаж чаши бассейна, после этого строители должны приступить к обшивке каркаса сэндвич-панелями», — добавил Александр Богомаз.

В отношении подрядчика заказчик начал претензионную работу. Губернатор пообещал через месяц снова проверить ход строительства.