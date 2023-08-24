Фонтаны в Брянске будут работать до конца сентября

Семь фонтанов в Брянске будут работать до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске за последние несколько лет обновили и построили семь фонтанов. Реконструкции прошли по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Так, фонтаны появились в скверах имени Карла Маркса, «Литий», «Пролетарский», на привокзальной площади станции «Брянск-I», у ГДК имени Горького и в парке культуры и отдыха «Майский». А седьмой обустроен в прошлом году в парке «Юность».

Фонтаны в городе будут работать до конца сентября.