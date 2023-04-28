Выставку брянского фотографа открыли в Италии

В итальянском городе Беневенто открылась выставка фотографа из Брянска Юрия Лобунова. Она посвящена людям труда.

На выставке «Создатель» в жанре «Человек за работой» представлены фотографии рабочих из 11 стран мира. Впервые её увидели жители города Лиме в Перу. Затем выставка прошла в Польше, Германии, Италии и в нескольких городах России.

«Мы увидели экспозицию Юрия Лобунова в Горьковском центре в Неаполе и сочли полезным организовать её и в нашем городе», — отметил организатор выставки в Беневенто Америго Черво.

Автор выставки уверен, что фотовыставка поможет не только поднять престиж рабочих профессий, но и продемонстрировать настоящий интернационализм рабочего класса.

«Посмотрите, токарь в России и Бразилии, сельскохозяйственный рабочий в Тунисе и США похожи настолько, что вы никогда не догадаетесь, кто из какой страны. Границы проходят не между странами и народами, а между созидателями и эксплуататорами», – подчеркнул Юрий Лобунов.