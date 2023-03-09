Генерал-майор из следственного комитета посетил Брянщину

Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России посетил Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава региона встретился с с Героем России, руководителем управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майором юстиции Сергеем Петровым. Они обсудили патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.

«В рамках выполнения поручения Президента страны Владимира Владимировича Путина по реализации проекта «Без срока давности» рассекреченные архивные документы о концлагере стали достоянием общественности и основой для возбуждения уголовного дела о признании геноцида в отношении мирного населения Брянской области и установления этого факта судом. Главное сегодня — увековечить память о жертвах фашизма, передать будущим поколениям историческую правду о Великой Отечественной войне», – отметил Александр Богомаз.

Сергей Петров вместе с губернатором возложили цветы к монументу на площади Партизан. Также они посетили место будущего мемориального комплекса «Дулаг-142», где почтили память бывших узников.

Сергей Петров также вручил медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага» Фёдору Симоненко.