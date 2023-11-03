Глава Фокинской администрации передал посылки для бойцов СВО

Глава Фокинской администрации передал более 29 кг продуктов для военнослужащих на спецоперации. Об этом сообщили в городской администрации.

Мастерскую по плетению маскировочных сетей для бойцов «ZOV-поддержи наших» посетил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов. Он привез для военнослужащих более 20 кг масла, сладостей и чая.

Посылку передадут на фронт вместе с маскировочными сетями, которые изготавливают волонтеры. Изделия защищают военных от дронов-разведчиков, а также палящего солнца.