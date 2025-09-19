Глава луганской Брянки вручил почётный знак губернатору Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с главой Брянки Луганской народной республики Евгением Морозовым. Он поблагодарил главу региона и жителей за помощь в восстановлении подшефного города. Евгений Морозов

вручил Александру Богомазу Почётный знак «От благодарного народа ЛНР».

«Выражаю искреннюю благодарность руководству и жителям Брянской области за дружеское сотрудничество и братскую поддержку. Благодаря вашим усилиям в Брянке обновились школы и медицинские учреждения, улучшаются условия жизни, создаются современные объекты инфраструктуры», – подчеркнул глава Брянки.

На помощь жителям Брянки Луганской народной республики ежегодно из бюджета Брянской области выделяется 600 миллионов рублей. В будущем году там планируют начать обновлять дороги.