Глава Советского района Брянска посетил школьный музей

Глава Советского района Брянска посетил музей, созданный школьниками. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава Советского района Денис Семенов посетил школу №6. Там расположен музей Памяти погибших «Солдаты России». Ещё в 2005 году школьники с проектом о погибших земляках во время Афганской и Чеченской войн стали лауреатами городского конкурса социальных инициатив «Шаг в будущее». Это сподвигло ребят на создания музея.

Школьники самостоятельно общались с родственниками, друзьями, знакомыми героев, собирали личные вещи, письма, записки. Эту работу год за годом продолжают новое поколение юных патриотов.

«Мы всегда будем поддерживать такие музеи. Тем более что всё здесь сделано руками детей. Именно патриотическое воспитание молодежи на сегодняшний день является основополагающим фактором будущего развития нашей страны», — подчеркнул Денис Семёнов.