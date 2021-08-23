Главу администрации Севского района оштрафуют за необеспечение безопасности людей на пляже

Пляж возле реки Сев не безопасен для людей.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и безопасности людей на водных объектах в Севском районе.

Было установлено, что на пляже возле реки Сев нет урн, общественных туалетов, душевых кабинет, спасательного поста с необходимыми оборудованием и снаряжением.

Также не дежурят спасатели, за безопасностью людей никто не следит.

Главе администрации внесли представление об устранении выявленных нарушений. Но ничего не изменилось, ответственное лицо проигнорировало обращение.

Дело направили для рассмотрения в суд. Теперь главе администрации грозит штраф.