Главную городскую ёлку установили в Брянске

Главную городскую ёлку установили в сквере имени Карла Маркса Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске в имени Карла Маркса на длинномерном грузовике привезли главную городскую новогоднюю ёлку. С помощью автокрана дерево установили на специальной подготовленное основание.

Ёлку привезли с улицы 2-ой Почепской. Почти 35 лет назад на своем участке около дома хозяева посадили маленький саженец . За это время дерево выросло в высоту более 12 метров.

На следующей неделе на дереве разместят почти 3 000 лампочек гирлянд. А затем ель украсят более четырёхсот игрушек, которые смастерили школьники Советского района.

Торжественное открытие ёлки состоится 19 декабря в 12 часов.

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