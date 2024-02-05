Год семьи стартовал в Брянской области
Год семьи стартовал в Брянской области с торжественного мероприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз дал старт Году семьи. В честь этого события в правительстве региона прошло торжественное мероприятие. На нём собрались семьи.
«Как и вся Россия, Брянский край всегда славился крепкой многодетной семьей. Радует, что в Брянской области с каждым годом все больше семей становятся многодетными — сегодня их 14 212», – подчеркнул Александр Богомаз.
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