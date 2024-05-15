Гонки на дронах планируют проводить в Брянске

В Брянске планируют организовать гонки на мини-квадрокоптерах в помещениях. Об этом сообщили в городской администрации.

Региональное отделение федерации гонок дронов России планируют открыть в Брянске. Площадкой для неё станет авиационный технический спортивный клуб «Пересвет». Здесь ребята учатся парапланерному и парашютному спорту.

«Из-за закрытия воздушного пространства с тренировками стало непросто, нам приходится ездить в соседние регионы. Для того, чтобы дети — а это более 100 человек — занимались не только теоретической подготовкой, но и практикой, было принято решение организовать обучение гонкам дронов», — подчеркнул начальник «Пересвет» Андрей Григорьев.

Гонки на FPV-дронах – это управление миниатюрными квадрокоптерами в помещениях с исполнением фигур пилотажа и преодолением препятствий. Этот вид спорта официально зарегистрирован в Минспорта России.

Обучать детей сначала планируют на компьютерных симуляторах. Для управления беспилотниками уже купили пульты. С их же помощью дети смогут управлять настоящими летающими устройствами. Тренировочной площадкой может стать большой зал физкультурно-оздоровительного комплекса «Бежица».