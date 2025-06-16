Город Погар отметил 870-летие в День России. Об этом сообщили в прес-службе регионального парламента.

В День России один из древнейших малых городов Брянской области отметил юбилей. Погару исполнилось 870 лет. Гостями торжественного мероприятия в честь праздника стали губернатор Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, сенатор РФ Василий Попадайло, депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Щеглов. Они поздравили жителей со знаменательной датой.

«Мы гордимся своими земляками — настоящими тружениками и профессионалами, всеми, кто плодотворно работает в самых разных отраслях, укрепляя и развивая экономику и социальную сферу Брянской области и всей России», — отметил спикер областной Думы Валентин Суббот.