Губернатор Брянской области поздравил дорожников с профессиональным праздником

В четверг, 12 октября, в Брянске, в областном Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства.

Работников и ветеранов отрасли поздравили руководители области, лучшим дорожникам вручили государственные, областные и ведомственные награды.

Комментируя это событие в своем телеграм-канале, Александр Богомаз рассказал, что за последние девять лет объем финансирования дорожной отрасли региона вырос в более чем в четыре раза и составил более 58,6 миллиарда рублей.

Построено и капитально отремонтировано более 33 миллионов квадратных метров покрытия. В области проложили свыше 300 километров новых дорог, возвели девять мостов.

«Можно сказать, мы провели настоящую дорожную революцию, и дороги приграничной Брянской области стали визитной карточкой не только нашего региона, но и всей страны», — подчеркнул губернатор.