Интерактивная выставка открылась в Брянске

Интерактивная выставка о народных костюмах открылась в центре Брянска. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В День России, на бульваре Гагарина в Брянске открылась интерактивная выставка под открытым небом «Традиционный народный костюм Брянской области». Её подготовили Брянский областной методической центр «Народное творчество» и фотохудожник Костас Асимис.
«Убеждён, что у нас нет более важного инструмента общения, инструмента сплачивания народов, проживающих на территории России, Брянской области, чем наше культурное наследие, которое мы должны поощрять, поддерживать, делать его публичным, делать его достоянием молодых поколений. Таково значение этой экспозиции, которая станет подарком жителям и гостям Брянска», – подчеркнул на открытии заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин.
На выставке представлены фотографии костюмных комплексов Почепского, Суземского, Комаричского, Трубчевского, Дятьковского, Дубровского, Стародубского, Навлинского районов и города Фокино.
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