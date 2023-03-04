Инженер по индустриализации стал «Мисс БМЗ»

Победила в конкурсе инженер по индустриализации Карина Панина. Её коллега Ксения Байда получила титул «Вице-мисс». А распределитель работ ЦМТ-1 Ирина Петрачкова стала «Мисс ТМХ Профсоюз».

В преддверии Международного женского дня на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ) прошел конкурс «Мисс БМЗ». За титул боролись девять сотрудниц из разных подразделений предприятия.

Инженер по индустриализации выиграла конкурс «Мисс БМЗ». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Тема урока Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила

В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно