Инженер по индустриализации стал «Мисс БМЗ»
Инженер по индустриализации выиграла конкурс «Мисс БМЗ». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В преддверии Международного женского дня на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ) прошел конкурс «Мисс БМЗ». За титул боролись девять сотрудниц из разных подразделений предприятия.
Победила в конкурсе инженер по индустриализации Карина Панина. Её коллега Ксения Байда получила титул «Вице-мисс». А распределитель работ ЦМТ-1 Ирина Петрачкова стала «Мисс ТМХ Профсоюз».
А онлайн-голосование выявило «Мисс зрительских симпатий». Титул достался специалисту по гарантийному обслуживанию и ремонту отдела анализа эксплуатационной надёжности Ирине Прокофьевой.
Читайте также
Новости регионов
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет