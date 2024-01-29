Итоги конкурса чтецов подвели в Брянске

Младшеклассники из Брянска получили награды конкурса чтецов. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре кукол прошёл финал городского конкурса выразительного чтения поэтических произведений «Мир, в котором я живу». В нём участвовали младшеклассники школ Брянска. В финале выступали 12 лучших юных чтецов.

Юные артисты исполнили стихи Сергея Михалкова, Агнии Барто, Якова Акима, Александра Твардовского, Роберта Рождественского и Нины Найдёновой.

В состав жюри вошли артисты театра кукол, сотрудники Брянского городского информационно-методического центра и представители СМИ.Они оценили выбор произведения, артистизм и экспрессивность исполнения.

Первое место в конкурсе заняла ученица гимназии №5 Мария Щемелина со стихотворением Агнии Барто «Болтунья». Второе место разделили Александр Журавлёв из школы № 42 и Артём Михеев из гимназии № 6 . Третьим стал учение школы №60 Илья Аристархов.

Все участники получили дипломы и призы. А победителям вручили пригласительные билеты в театр кукол.