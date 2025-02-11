Итоги работы за год подвёл главный брянский прокурор

Главный брянский прокурор Александр Войтович подвёл итоги работы за год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Заседание коллегии прокуратуры Брянской области провёл глава ведомства Александр Войтович. На совещании подвели итоги работы за 2024 год.
В работе коллегии участвовали губернатор Александр Богомаз, главный федеральный инспектор регионе, руководители правоохранительных ведомства, работники прокуратуры области, городов и районов.
Александр Войтович доложил о результатах работы ведомства. Так, сотрудники прокуратуры выявили более 40,6 тысячи нарушений закона, защитили права 4,1 тысячи граждан. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлекли более 5,8 тысячи человек, к административной — более 2,8 тысяч. Также возбуждено 148 уголовных дел. Каждое четвертое из 22,5 тысячи обращений граждан и организаций удовлетворено. При вмешательстве прокуратуры погашена задолженность по оплате труда на сумму 13,6 млн рублей перед 485 работниками. Кроме того, погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на более чем 82 млн рублей.
Для противодействия коррупции прокуроры инициировали пять процедур контроля за расходами госслужащих. В суд ушло заявление об обращении в собственность государства денег и имущества на более чем 66 млн рублей.
На текущий год главный прокурор области назвал приоритетные направления работы: соблюдение законности в социальной сфере, при оказании медицинских услуг и обеспечении лекарствами, а также надзорное сопровождение расходования бюджетных средств при реализации нацпроектов. Также Александр Войтович призвал в год 80-летия со Дня Великой Победы и Год защитника Отечества уделить внимание вопросам обеспечения прав ветеранов, участников СВО и членов их семей.
Работу прокуратуры высоко оценило руководство региона.
«Хочу выразить прокурору Брянской области Александру Петровичу Войтовичу слова благодарности за эффективную работу всего ведомства», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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