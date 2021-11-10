Из-за ремонта путей изменят расписание двух брянских электричек

Ограничения будут действовать с 11 по 15 ноября.

С 11 по 15 ноября изменят расписание двух пригородных поездов унечского направления в связи с путевыми работами на однопутном участке Рассуха – Жудилово.

Железнодорожникам предстоит отремонтировать 9 километров пути. Технологические окна назначены с 15.00 до 19.00.

На время проведения ремонта два пригородных поезда выполнят укороченные рейсы: № 6305 Брянск – Орловский – Унеча с отправлением в 12.56 проследует до станции Жудилово, № 6308 Унеча – Брянск-Орловский отправится от станции Жудилово в 16.52, на участке Жудилово – Унеча поезда курсировать не будут.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».