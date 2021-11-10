Из-за ремонта путей изменят расписание двух брянских электричек

Ограничения будут действовать с 11 по 15 ноября.
С 11 по 15 ноября изменят расписание двух пригородных поездов унечского направления в связи с путевыми работами на однопутном участке Рассуха – Жудилово.
Железнодорожникам предстоит отремонтировать 9 километров пути. Технологические окна назначены с 15.00 до 19.00.
На время проведения ремонта два пригородных поезда выполнят укороченные рейсы: № 6305 Брянск – Орловский – Унеча с отправлением в 12.56 проследует до станции Жудилово, № 6308 Унеча – Брянск-Орловский отправится от станции Жудилово в 16.52, на участке Жудилово – Унеча поезда курсировать не будут.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
03.11.2021 12:44
В режиме безопасности
В регионе перепрофилируют койко-места и закупают кислород для COVID-пациентов. На всех уровнях власти продолжают принимать меры, направленные на борьбу с COVID. На прошлой неделе под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. В мероприятии принял участие губернатор Алексей
03.11.2021 12:41
«Скорая помощь» для медиков
Губернатор Алексей Островский поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области. «Потребность в автотранспорте в медучреждениях региона по-прежнему острая. Чтобы содействовать своевременному оказанию медицинской помощи смолянам в условиях текущей эпидемиологической ситуации, я распорядился на период нерабочих дней дополнительно передать в помощь нашим медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, еще
03.11.2021 12:39
Субсидии — АПК
Тема оказания помощи смоленским аграриям, в том числе и тем, кто специализируется на молочном животноводстве, остаётся в сфере особого внимания губернатора Алексея Островского. На прошлой неделе вопросы господдержки производителей молока поднимались в ходе рабочей встречи, которую глава региона провёл с профильным заместителем Александром Царевым «В этом году в связи с ростом цен на комбикорма и