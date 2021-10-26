Из-за спроса в Брянске откроют третье отделение шахматной школой

На ремонт помещения из бюджета выделили 300 тысяч рублей.

В мэрии Брянска сообщили об устойчивом росте интереса к занятиям шахматами. Если до 2019 года в Спортивной школе по шахматам и шашкам занимались не более 400 детей, то сегодня число желающих научиться азам игры достигло 650.

В связи с растущей популярностью шахмат в этом году спортшколе передали в безвозмездное пользование муниципальное помещение в доме № 43 по улице XXII Съезда КПСС. Здесь откроют уже третье отделение школы. Еще два находятся в Советском районе.

Сейчас в новом отделении идет ремонт – на эти цели из бюджета выделили 300 тысяч рублей.

По словам директора спортшколы Валерия Терещенко, несмотря на то что занятия еще не начались, на обучение уже записались более 150 детей. Закончить ремонт и оборудование шахматных классов планируют до конца ноября.

Еще одно отделение шахматной школы откроют в Володарском районе.