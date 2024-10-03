Известный брянский журналист призвал конфисковать мотоциклы у подростков

Известный брянский журналист и член Общественной палаты Артём Сухоломкин призвал конфисковать мотоциклы у подростков и увеличить штрафы за вождение без прав.

На пленарном заседании Общественной палаты Брянской области к коллегам с инициативой обратился известный брянский журналист Артём Сухоломкин. Его беспокоит нарушения правил дорожного движения, которые приводят к гибели детей, а именно использование подростками мототранспорта.

«Очередного, «железного зверя», подарили 13-тилетней девочке, которая ещё не начав жить, приняла страшную смерть под колёсами большегруза. Только вдумайтесь, девочка в возрасте тринадцати лет ехала на мотосредстве по дороге общего пользования. Без шлема. В направлении Севска из Суземки. То есть из одного муниципального района в другой. Сколько детей должно погибнуть, прежде чем примут адекватные изменения в закон?» — подчеркнул член Общественной палаты.

Артём Сухоломкин добавил, что маленькие штрафы, не останавливают нарушителей, но создают огромную нагрузку на сотрудников Госавтоинспекции.

«Только так можно искоренить практику «покатушек» детей на мототранспорте. Нарушителям категорически нужны огромные штрафы за отсутствие мотошлема, не менее 50 тысяч рублей. Тяжелые травмы несут огромную нагрузку на системы здравоохранения. А за управление мототранспортом без права на то, штраф не менее 100 тысяч и конфискация вне зависимости от собственника. Такой же штраф в размере 100 тысяч за передачу транспорта лицу, не имеющему права управления. Ибо здесь передают именно смерть!» — сказал Сухоломкин.

Он также призвал конфисковать мотоциклы нарушителей, а также изымать транспорт, если ни у одного члена семьи нет права управления.

«В качестве оперативной меры предлагаю законодательно оформить обязательную отправку конфискованного мото и автотранспорта в зону СВО. Он точно востребован на фронте. Его можно и нужно отбирать у убийц детей. На фронте он может спасти жизнь других, более взрослых, совершеннолетних, но то же чьих-то детей», — отметил Артём Сухоломкин.

Член Общественной палаты призвал коллег вместе обратиться к депутатам Брянской областной Думы с законодательной инициативой, чтобы остановить гибель детей на дорогах.

Фото: Владислав Абакумов