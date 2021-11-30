К 2024 году в Брянской области рекультивируют шесть свалок

Работы на двух объектах уже завершены.

К 2024 году в Брянской области планируют рекультивировать шесть мусорных полигонов: в Жуковке, Мичуринском Брянского района, Стародубе, Злынке, Севске и Сельцо.

Региональный проект «Чистая страна (Брянская область)» с 2019 года реализует областной департамент природных ресурсов и экологии, который осенью этого года возглавил бывший заместитель губернатора Юрий Мокренко.

Как сообщает региональное правительство, при софинансировании из федерального бюджета в размере 31,2 миллиона рублей уже рекультивированы два объекта: свалка твердых бытовых отходов в Жуковке и Мичуринский полигон твердых коммунальных отходов.

Сейчас чиновники готовят документы для получения новых субсидий из федерального бюджета. При этом в связи с высокой степенью готовности объектов рекультивации в Севске и Сельцо предполагается перенос сроков завершения работ на более ранний период – 2023 год.