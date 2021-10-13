К началу троллейбусной реформы в Брянске обучат новых водителей

Чиновники надеются привлечь молодые кадры.

К началу грандиозной троллейбусной реформы стоимостью 2 миллиарда рублей в Брянске обучат новых водителей.

Напомним, к концу 2022 года за счет федеральных средств для Брянска приобретут 100 новых троллейбусов. С приобретением новых троллейбусов начнется и набор водителей, сообщает городская администрация.

Сейчас отдел по транспорту и троллейбусное управление совместно с Центром занятости создают курсы обучения водителей троллейбусов, которые помогут привлечь на предприятие молодые кадры.

Пока в Брянском троллейбусном управлении работают 417 человек, 117 из них – водители троллейбуса. В среднем размер зарплаты на предприятии составляет 24 726 рублей, водителей троллейбуса – 30 557 рублей.

В ходе реализации проекта зарплату сотрудникам управления обещают поднять до уровня среднеотраслевой. По данным мэрии, средняя зарплата водителя автобусного предприятия составляет 46 751 рубль.