Брянские троллейбусы реанимируют за 2 миллиарда рублей

Деньги поступят из федерального бюджета.

МУП «Брянское троллейбусное управление» готовится к масштабному обновлению и модернизации, которые стартуют в следующем году. Об этом сообщает городская администрация.

На прошлой неделе по итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ стало известно о выделении Брянской области 3,6 миллиарда рублей на реализацию четырех инвестпроектов. Один из них направлен на спасение брянских троллейбусов – на реанимацию троллейбусного управления вылетят около 2 миллиардов рублей. В троллейбусном управлении уже подсчитали, что после модернизации число пассажиров вырастет в 2,5 раза.

Реализация проекта рассчитана на 2022-2023 годы. За это время в Брянске заменят контактную сеть, опоры, тяговые подстанции и депо, а также приобретут около 100 новых троллейбусов. 2/3 подвижного состава обещают купить уже в следующем году.

В Брянском троллейбусном управлении приступили к формированию предпроектных технических заданий по обновлению инфраструктуры и начали переговоры с возможными поставщиками.

Сейчас 87 из 93 имеющихся в Брянске троллейбусов имеют 100-процентный износ.