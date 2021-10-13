Брянские троллейбусы реанимируют за 2 миллиарда рублей

Деньги поступят из федерального бюджета.
МУП «Брянское троллейбусное управление» готовится к масштабному обновлению и модернизации, которые стартуют в следующем году. Об этом сообщает городская администрация.
На прошлой неделе по итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ стало известно о выделении Брянской области 3,6 миллиарда рублей на реализацию четырех инвестпроектов. Один из них направлен на спасение брянских троллейбусов – на реанимацию троллейбусного управления вылетят около 2 миллиардов рублей. В троллейбусном управлении уже подсчитали, что после модернизации число пассажиров вырастет в 2,5 раза.
Реализация проекта рассчитана на 2022-2023 годы. За это время в Брянске заменят контактную сеть, опоры, тяговые подстанции и депо, а также приобретут около 100 новых троллейбусов. 2/3 подвижного состава обещают купить уже в следующем году.
В Брянском троллейбусном управлении приступили к формированию предпроектных технических заданий по обновлению инфраструктуры и начали переговоры с возможными поставщиками.
Сейчас 87 из 93 имеющихся в Брянске троллейбусов имеют 100-процентный износ.
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