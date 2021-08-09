К началу учебного года в Брянске обновят более 150 «зебр» около школ

Также обновят дорожные знаки и информационные таблички.

К нанесению новых «зебр» около учебных заведений уже приступили. Работники дорожного управления применяют современные технологии, которые позволяют увеличить срок службы разметки, – метод нанесения холодного пластика.

Планируется к сентябрю 2021 года нанести более 150 новых дорожных разметок около школ, лицеев и гимназий. Также обновят дорожные знаки и информационные таблички.

К слову, власти города за 13 миллионов рублей приобрели специальную магистральную машину «Контур», которая позволяет наносить износостойкие пешеходные полосы.