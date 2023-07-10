К пятнадцати домам в Клетнянском районе подвели газ

В этом году к пятнадцати домам в отдаленных деревнях Клетнянского района подвели газ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области действует программа догазификации. По ней бесплатно подводят газ к границам участков жилых домов.

Жители Клетнянского района подали 30 заявлений на подключение в этом году. Строительство газопроводов с врезкой выполнено в 15 случаях. Так, специалисты строят газопровод на улице Куйбышева в Клетне. Продолжается прокладка труб на улице Школьной в деревнях Мармазовка и Неделька. Также газопровод появится в деревнях Алень, Романовка, Борятино.

В прошлом году в программу догазификации вошли 46 домов Клетнянского района.