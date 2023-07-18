К школе №13 в Брянске пристроят столовую и музей

К школе №13 в Брянске пристроят новое здание, где разместят столовую, музей и библиотеку. Об этом сообщили в городской администрации.

Из областного и городского бюджетов выделили чуть более 275 млн рублей на пристройку к школе № 13 в Брянске. В новом здании разместят большую столовую, спортивный и актовый зал, каворкинг-центр и современный кабинет физики. Также туда переедет библиотека с читальным залом.

Сейчас идет государственная экспертиза проекта. Окончание строительства запланировано на 2024 год.