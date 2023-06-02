К юным пациентам брянской больницы пришёл Белый кролик и Шляпник

К юным пациентам брянской больницы на праздник в честь Дня защиты детей пришёл Белый кролик и Шляпник. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка Инна Мухина.

В Брянской областной детской больницы прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Для юных пациентов, которые не смогли из-за болезни быть с родными, организовали развлекательную программу, концерт и мастер-классы. В гости к ребятам пришли герои сказки «Алиса в стране Чудес»: Алиса, Шляпник и Белый кролик.

«Вместе с главным врачом областной детской больницы Виктором Алекса, директором Благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой и руководителем Детского технопарка Кванториум , членом Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Александром Андрияшкиным поздравили деток с праздником, началом летних каникул и, конечно, подготовили подарки. Пожелали главного — мирного неба, скорейшего выздоровления, хорошего летнего отдыха и ярких позитивных эмоций», – рассказали ИНна Мухина.