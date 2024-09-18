Кадеты принесли присягу на обновлённом воинском мемориале в Брянске

Кадеты принесли присягу на обновлённом воинском мемориале на улице Почтовой в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В день 81–й годовщины освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков и 1039-летия образования областного центра на обновленном мемориале на улице Почтовой прошла торжественная церемония. Воспитанники Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза И. А. Кашина принесли присягу. Мальчики девочки взяли на себя обязательства выполнять кадетские заповеди и честно служить Отечеству. Губернатор региона Александр Богомаз вручил кадетам удостоверения и первые погоны.

«Святой долг каждого из нас — сделать все, чтобы память о подвигах всех тех, кто в разные годы защищал и защищает наше Отечество, передавалась из поколения в поколение! Воспитанники Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кашина — наследники великого Поколения Победителей», – подчеркнул Александр Богомаз.