Как брянский литературный дуэт превратил скучную беседу в международный хит

Молодые брянские литераторы Дмитрий Лагутин и Никита Свикуль нашли способ вернуть людей к живому общению в эпоху тотальной цифровизации. Их настольная игра «Карта острова» стала настоящим хитом среди тех, кто ценит качественные разговоры и искренние эмоции.

Проект зародился спонтанно. «Мы заметили, что даже в дружеских компаниях люди часто не знают, о чем говорить, а беседы быстро затухают», — делится Никита Свикуль, прозаик и фотограф.

Авторы создали игру, где каждая карточка имеет оригинальное шуточное название, а задания изложены в легком, юмористическом формате. При этом они затрагивают темы, позволяющие игрокам проявить себя, поделиться впечатлениями и лучше узнать друг друга.

«Основная проблема существующих игр на общение в том, что они быстро надоедают или слишком серьезны. Мы же сделали акцент на воображении и творческом подходе», — объясняют авторы.

Первые версии игры были самодельными, но после года тестирования в разных компаниях и доработки правил «Карта острова» обрела свой окончательный вид. Сегодня она представлена в крупных магазинах настольных игр и на онлайн-площадках, а география ее распространения вышла далеко за пределы России.

Источник – сайт МК в Брянске