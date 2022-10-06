Книгу о Клинцах презентовали в Москве

В московском парке Зарядье презентовали азбуку о Клинцах от брянских авторов.

Жительницы города Клинцы Анна Березовская и Ольга Молявко создали необычную азбуку. Книга называется «Клинцы. Азбука городских брендов». На каждую из 33 букв алфавита нашлись достопримечательности и интересные места в городе, исторические заметки. На книгой девушки работали два года.

В августе они презентовали книгу брянцам на маркете в пространство «Модуль». Теперь азбуку выставили в медиацентре парка Зарядье в Москве. Там она пробудет до 6 ноября.

Клинцовская азбука вошла в число лучших работ выпускников художественных вузов.