Кольцевую развязку у Славянского моста в Брянске строить не будут

В администрации отказались от идеи строительства кольцевой развязки около Славянского моста в Брянске. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На совещании в горадминистрации приняли окончательное решение о перекрёстоке возле Славянского моста. Кругового движения на этом участке не будет. Кольцевая развязка была бы не по центру пересечения улиц, а это влияет на безопасность. Кроме того, при «кольце» пешеходные переходы устраивают на значительном отдалении.

«Надо делать всё в комплексе. Славянская площадь, мост, Семёновский сквер, лестница – всё это сегодня украшает Брянск. Разрабатывается проект строительства набережной до Черного моста. Осталась последняя точка – перекрёсток. Это будет красивым завершением всей этой территории», — отметил первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Перекрёсток со светофорами также позволит сохранить Семёновский сквер. Дорогу на улице Горького расширят. А перенос могилы революционера Игната Фокина позволит организовать удобный перекрёсток с выходом с улицы Горького на мост.

«Мы увеличиваем число полос на улице Горького, и тем самым, это «горлышко» расширяем. Выход на Славянский мост — по прямой. Сквер Семёновский сохраним. Не надо тянуть со временем. Готовьте оперативно все документы, экспертизу, сметы. Всё это должны сделать в этом году! Чтоб уже в следующем начать строительство», — обратился к подчинённым Сергей Антошин.