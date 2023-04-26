Комиссия по приёмке «гарантийных» дорог начала работать в Брянске

В областном центре подрядчики отремонтировали 95% гарантийных дорог. Об этом сообщили в администрации Брянска.

В областном центре подрядчики заканчивают гарантийный ямочный ремонт. Так, «Брянскавтодор» укладывает последние карты на Литейной, «Спектр Брянск Строй» заканчивает работу на Калинина и Красноармейской. А «Дорстрой» уже справился на Советской и Спартаковской. Всего на данный момент 95% гарантийного ремонта дорог выполнено.

Уже сформирована комиссия, которая будет принимать работу. Туда вошли представители городских комитета и управления ЖКХ, дорожного управления, представители районных администраций. В ближайшее время она начнёт работу.