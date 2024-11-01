Комиссия зафиксировала повреждённое имущество от атаки беспилотника на дом в Брянске

Комиссия задокументировала повреждёния в квартирах и автомобилях от атаки беспилотника на многоэтажный дом в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, в ночь на 1 ноября в Брянске беспилотник врезался в многоэтажку по улице Фокина. Через пару минут на место происшествие прибыли все экстренные службы. Движение по улице Фокина перекрыли, чтобы дорожники смогли расчистили проезжую часть и тротуар от стекол, рам и элементов облицовки. За пару часов рабочие справились с задачей.

Для почти 50 жильцов дома развернули пункт временного размещения. Позже лишь 10 человек не стали возвращаться в дом. На транспорте городских спасателей их доставили в гостиницу. А уже днём 1 ноября все жильцы вернулись в свои квартиры.Также в пресс-службе мэрии уточнили, что 35-летний мужчина из самой поврежденной квартиры травм не получил.

Специальная комиссия документально зафиксировала всё поврежёднное имущество. Осколки зацепили 10 квартир и автомобили на парковке. Экспертам также предстаит составить сметы стоимости работ по восстановлению.

«Все оперативные службы Брянска сработали слаженно, без лишней паники и суеты. Каждый выполнил ту работу, которую должен — на профессиональном уровне. Нам пригодился, пусть и печальный, опыт в ликвидации ЧП в доме по улице 11 лет Октября в июне», — отметил начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.