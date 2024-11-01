Комиссия зафиксировала повреждённое имущество от атаки беспилотника на дом в Брянске

Комиссия задокументировала повреждёния в квартирах и автомобилях от атаки беспилотника на многоэтажный дом в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, в ночь на 1 ноября в Брянске беспилотник врезался в многоэтажку по улице Фокина. Через пару минут на место происшествие прибыли все экстренные службы. Движение по улице Фокина перекрыли, чтобы дорожники смогли расчистили проезжую часть и тротуар от стекол, рам и элементов облицовки. За пару часов рабочие справились с задачей.
Для почти 50 жильцов дома развернули пункт временного размещения. Позже лишь 10 человек не стали возвращаться в дом. На транспорте городских спасателей их доставили в гостиницу. А уже днём 1 ноября все жильцы вернулись в свои квартиры.Также в пресс-службе мэрии уточнили, что 35-летний мужчина из самой поврежденной квартиры травм не получил.
Специальная комиссия документально зафиксировала всё поврежёднное имущество. Осколки зацепили 10 квартир и автомобили на парковке. Экспертам также предстаит составить сметы стоимости работ по восстановлению.
«Все оперативные службы Брянска сработали слаженно, без лишней паники и суеты. Каждый выполнил ту работу, которую должен — на профессиональном уровне. Нам пригодился, пусть и печальный, опыт в ликвидации ЧП в доме по улице 11 лет Октября в июне», — отметил начальник управления по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр.
30.10.2024 11:18
На старт!
В Смоленской области стало на один спортивный объект больше. На прошлой неделе новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери в Угранском районе. В церемонии открытия объекта принял участие губернатор Василий Анохин. «Комплекс создан по федеральному проекту «Бизнес-спринт», цели и задачи которого соответствуют нацпроекту «Демография». На строительство объекта направили почти 180 млн руб. Новый ФОК возведён во
30.10.2024 11:17
Новые идеи и старые покрышки
В Смоленской области может быть запущено предприятие по переработке автошин. Возможность строительства завода совместно проработает правительство Смоленской области и ПАО «Татнефть». Договорённость была достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи губернатора Василия Анохина и заместителя генерального директора нефтяной компании Азата Хабибрахманова. Как подчеркнул Василий Анохин, проекты в сфере экологии – это основной вектор укрепления сотрудничества региона
30.10.2024 11:16
Для диагностики и лечения
В смоленские больницы и поликлиники продолжает поступать новая медицинская аппаратура. По словам губернатора Василия Анохина, в 2024 году было поставлено свыше 100 единиц современного оборудования, а также 4 автомобиля. А также построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов. Глава региона уточнил, что обновление материальной базы медицинских учреждений происходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – всего в этом году на модернизацию системы здравоохранения было направлено около 171 млн руб. «Большое внимание
30.10.2024 11:15
Направление: целевое
Как в регионе готовят кадры для смоленских предприятий. Вопрос: куда пойти учиться? – далеко не праздный. В определённый момент времени он становится одним из важнейших для старшеклассников и их родителей. Всё больше наших выпускников делают выбор в пользу целевого обучения, а значит, после получения образования они смогут строить карьеру в смоленских компаниях и организациях. В