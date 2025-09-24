Конкурс почётных караулов прошёл в Брянске

Конкурс почётных караулов Поста №1 прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На площади Партизан в Брянксе прошёл городской смотр-конкурс почётных караулов Поста №1. Мероприятие посвятили 82-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В состязании участвовали семь команд школ №28, 43,46, 51, 58, гимназии №6 и Центра образования «Перспектива». Юнармейцы продемонстрировали знание устава гарнизонной и караульной службы, а также навыки строевой подготовке. Судьи оценивали дисциплине при смене караула и исполнении ритуала на Посту №1 около мемориального комплекса.

Победу одержала команда гимназии №6. В тройку лидеров также вошли юнармейцы Центра образования «Перспектива» и школы №58.