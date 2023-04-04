Контр-адмирал оценил подготовку брянцев к военной службе

Контр-адмирал высоко оценил подготовку брянцев к военной службе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области работает Центральная конкурсная комиссия Минобороны. Она оценивает субъекты Российской Федерации по уровню подготовки граждан к военной службе, а также организацию и проведение призыва на военную службу. Возглавляет комиссию контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Представители Центральной конкурсной комиссии посетили Бежицкую техническую школу ДОСААФ России и Учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России». Также они побывали в Брянской кадетской школе имени Героя России В. И. Шкурного, Губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Комиссия встретилась с представителями регионального отделения «ЮНАРМИЯ».

Контр-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что Брянская область обеспечивает один из самых высоких в ЗВО уровень подготовке граждан к военной службе. А патриотическое воспитание представляет собой системную и целенаправленную деятельность.