Котельную реконструируют на улице Степной в Брянске
К отопительному сезону подготовят больше двух с половиной тысяч домов.
В этом году «Брянсккоммунэнерго» планируют реконструировать котельной по улице Степной в Советском районе.
Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в городской администрации. До осени коммунальщикам предстоит промыть трубопроводы систем отопления и сделать опрессовку в 2567 многоквартирных домах. Такие же работу необходимо провести в 248 соцучреждениях.
В 338 котельных города сделают необходимый ремонт. Профилактические работы проведут на 500 километрах сетей теплоснабжения.
Также на улице Степной реконструируют котельную.
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