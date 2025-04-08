Квартирные аферисты: будьте начеку, брянцы!

Недвижимость сегодня превратилась в настоящий магнит для мошенников всех мастей, и брянцам стоит быть начеку. Статистика пугает: только за девять месяцев 2024 года в России зафиксировано 5,5 тысяч преступлений в этой сфере, причём больше половины – на крупные суммы.
Недавно в соседней Смоленской области правоохранители раскрыли банду «чёрных риэлторов», обманувших людей почти на 22 миллиона рублей – пишет сайт АиФ-Смоленск. Шестеро ловкачей действовали по отработанной схеме: находили владельцев квартир, ведущих нетрезвый образ жизни, втирались в доверие и предлагали «выгодный обмен» – продать большую квартиру, купить меньшую, а разницу получить на руки. Доверчивых хозяев щедро поили спиртным, изолировали от родных, а после сделки деньги прикарманивали. Один из пострадавших даже полгода прожил в сарае у мошенника, лишившись своей квартиры.
А в Липецкой области зафиксирован ещё более изощрённый случай: мужчина, открыв квитанцию за коммуналку, с ужасом обнаружил в графе «собственник» чужое имя. Оказалось, его квартира уже принадлежит незнакомцу из Керчи, якобы получившему жильё по наследству. И это притом, что настоящий хозяин жив-здоров!
Могут ли такие схемы появиться в Брянске? Вполне. Поэтому жителям области стоит заранее принять меры предосторожности. С февраля этого года нотариусы обязаны тщательнее проверять все документы по наследству, но и самим владельцам недвижимости юристы советуют простую меру – внести в ЕГРН свою электронную почту. Тогда Росреестр моментально уведомит вас о любых манипуляциях с вашим жильём, и вы успеете принять меры прежде, чем проснётесь бездомным.
Опыт соседних регионов – хороший повод проверить надёжность защиты своего жилья уже сегодня.
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