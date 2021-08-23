Линейки в День знаний в Брянской области проведут только для 1-х и 11-х классов

Параллельные классы разграничат по времени.

В Правительстве Брянской области рассказали о проведении школьных линеек в День знаний. Как пояснила врио заместителя губернатора Татьяна Кулешова, на этот счет четкие рекомендации были даны на совещании под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

В этом году линейки пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Их организуют на воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Если в параллели окажется несколько классов, линейки разграничат по времени.