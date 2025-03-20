Лучших спортсменов наградили в Брянске

Лучших спортсменов и тренеров наградили в Брянске за успехи в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске прошла VI ежегодная церемония награждения спортивными сертификатами. Их вручили лучшим спортсменам, тренерам и спортшколам по итогам 2024 года.

«Все вместе вы определяете путь будущих побед. Искренне желаю, чтобы у тренеров всегда была большая скамейка запасных. Поэтому сегодняшним победителям уже сейчас должна воспитываться достойная смена. С победами вас, удачи всем, вы большие молодцы!» — сказал мэр города Александр Макаров.

По 30 тысяч рублей получили 20 человек. В их числе самбист Артём Осипенко и призёр чемпионата мира по боксу Елена Бабичева. Накануне она вернулась из Сербии с «бронзой».

На торжественной церемонии удостоверения и знаки «Мастер спорта международного класса» получили Максим Садовников, Артём Поспелов и Александр Козлов.