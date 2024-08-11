Марафон «Земля спорта» прошёл в Новозыбковском округе

Этап всероссийского марафона «Земля спорта» прошёл в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В День физкультурника в селе Замишево Новозыбковского городского округа прошёл региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». В программу состязаний вошло выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», силовой экстрим и семейные эстафеты.

Начальник отдела развития массовой физической культуры и реализации комплкса ГТО профильного департамента Ольга Лужецкая вручила всем участникам футболку, кепку и диплом. А победители поучаствуют во всероссийском финале марафона в Калининграде (0+).