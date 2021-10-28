Марина Дбар провела заседание Брянского горсовета без маски

Ее примеру последовали несколько народных избранников.

Глава Брянска Марина Дбар нарушила масочный режим во время очередного, 24-го заседания Брянского городского Совета народных депутатов. На фото пресс-службы горсовета она позирует без маски.

Ее примеру в разгар пандемии коронавируса последовали еще несколько депутатов. В их числе директор Брянского лицея № 1 имени Пушкина Юрий Клюев и предприниматель Дмитрий Клемешев.

Приспустить маску на заседании решил начальник караула ведомственной охраны филиала «Транснефть-Охрана» Сергей Кузнецов.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Брянской области 30 октября – 7 ноября объявлены нерабочими днями. С 15 ноября в регионе введут систему QR-кодов.