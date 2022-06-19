«Марш жизни» прошёл по Брянску

Участники предупреждали об опасности употребления наркотиков.

По Брянску прошёл «Марш жизни». В акции участвовали волонтёры и бывшие подопечные реабилитационных центров Брянска. А одним из организаторов стало Управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

Участники марша прошли по бульвару Гагарина, скандируя: «Мы выбираем жизнь!», «Брянск без наркотиков». Они хотели предупредить молодое поколение об опасности употребления наркотиков и алкоголя.

После марша прошёл митинг и выступления спортивных и творческих коллективов.