Заболеваемость за неделю снизилась в 2,1 раза.

В Брянской области темп снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 106,2%. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Людмила Трапезникова.

За минувшую неделю заболеваемость снизилась в 2,1 раза. В том числе на 49,1% — у жителей возрастом от 16 до 45 лет и на 48,1% — у детей.

Людмила Трапезникова подчеркнула, что масочный режим в Брянской области продолжает действовать. Носить СИЗы нужно в закрытых помещениях.