Массовые мероприятия отменили в Брянской области
Все массовые мероприятия отменили в Брянской области с 23 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Все культурно-развлекательные и массовые мероприятия в Брянской области отменили. Ограничение действует с 23 марта. Также в регионе продолжают действовать повышенные меры безопасности из-за угрозы терроризма.
Глава региона призвал с пониманием отнестись к ограничениям.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка