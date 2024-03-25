Четырёх подозреваемых в теракте задержали в Брянской области

Четырёх подозреваемых в теракте задержали стражи порядка на трассе в Брянской области. Об этом сообщили в следственном комитете России.

Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» после нападения вооружённых людей на посетителей концертного зала «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Подозреваемых в этом страшном преступлении задержали в Брянской области. Инспекторы ДПС по ориентировке опознали машину, которая двигалась по трассе «Москва-Киев». В Караческом районе правоохранители остановили легковушку. Злоумышленники пытались скрыться в лесу, но далеко уйти им не дали.

В автомобиле «Рено» стражи порядка обнаружили пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

По данным СК, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, в том числе троих детей.