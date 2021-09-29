Мэр Брянска пообещал не избавляться от маршруток

По его словам, сотрудничество с коммерческими перевозчиками продолжится.

Власти Брянска пообещали сохранить коммерческие маршруты. Глава городской администрации Александр Макаров сообщил о том, что, развивая муниципальные пассажирские перевозки, город не ставит задачу полностью отказаться от сотрудничества с коммерческими перевозчиками. Но при этом перевозчики должны пересмотреть отношение к своим обязательствам по транспортному обслуживанию.

«Главным ориентиром в работе должен быть пассажир, а не финансовая прибыль», – заявил Макаров.

Накануне, напомним, брянцев призвали жаловаться в мэрию на недобросовестных перевозчиков.