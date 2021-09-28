Жителей Брянска призвали жаловаться на маршрутчиков

В городском отделе по транспорту ждут официальных обращений.

Жителей Брянска призвали отправлять официальные жалобы на работу маршрутных такси в городскую администрацию.

«Многие коммерческие перевозчики сейчас не отличаются образцово-показательным обслуживаем маршрутов, поскольку по факту меры реагирования от контролирующих органов могут быть только в виде претензий на основании официальных жалоб от пассажиров или исков в суд (на основании неоднократных нарушений, официально зарегистрированных), – сообщает сообщество «Брянский автобус». – Реальная ситуация показывает, что на многие коммерческие маршруты выпускается по факту меньше подвижного состава, чем было выдано карт маршрута. Из-за этого не соблюдаются установленные интервалы движения. В связи с этим, для принятия мер реагирования настоятельно рекомендуем жителям оставлять официальные жалобы, с указанием даты, времени, номера маршрута, остановки».

Жалобы и предложения по работе городских маршрутов принимает городской отдел по транспорту через онлайн приемную bga32.ru/online, электронную почту transport@bga32.ru и по телефонам: 8 (4832) 74-09-76, 64-44-25, 74-04-31, 74-21-97.