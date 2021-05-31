Мэр посочувствовал брянцу, разбившему машину на улице Пушкина

Водитель будет прав, обратившись в суд, считает Александр Макаров.

Водитель повредил машину в яме на улице Пушкина в Володарском районе Брянска. Сейчас на улицах Пушкина и Димитрова, напомним, идет капитальный ремонт, однако его темпы оставляют желать лучшего.

В то же время дорога по улице Пушкина изрыта ямами – на минувшей неделе главу городской администрации Александра Макарова возмутил стул, установленный в одной из них в качестве предупреждающего знака. В еще одну такую яму угодил автомобилист, повредив машину.

«Жителям все равно, кто заделает яму, они должны видеть результат. А результата пока нет. Вы заделали одну яму, после того как ее по всем социальным сетям показали. Но здесь же, на Пушкина, оставили другую, где человек повредил свой автомобиль. И он будет полностью прав, когда пойдет в суд с исковым заявлением о компенсации ущерба», – сообщил Макаров на выездном совещании на объекте.

Как пояснили в мэрии, с началом капитального ремонта дорогу официально передают подрядной организации, в это время муниципальная дорожная служба не имеет право вести работы на таких объектах.

Подрядчики же часто не считают нужным оперативно устранять ямы на проезжей части, поскольку и так идут ремонтные работы.

Глава Брянской городской администрации отметил, что все эти тонкости взаимодействия хозяйствующих субъектов не должны отражаться на безопасности движения.